お笑い芸人のゆりやんレトリィバァ（35）が4日、シンガポールで開催された「Asian Academy Creative Awards（AACA）」に出席。主演したドラマNetflixシリーズ「極悪女王」で最優秀主演女優賞を受賞した。

最優秀主演女優としてステージに登壇したゆりやんは感極まり、目には大粒の涙。「本当にありがとうございます。本当にありがとう。ここにいられて本当に光栄です。そして…私たちは…私たちは『演技』をしていたのではありません。私たちはただ、カメラの前で「生きて」いました」と撮影当時を回顧。

「白石監督、茂木監督、ありがとうございます。脚本の池上さん、鈴木さん。プロデューサーの長谷川さん、編集の加藤さん、脇本さん、ありがとう。そして長与千種を演じた唐田えりかさん、ありがとう。全てのキャスト、全てのスタッフ、全ての人々に感謝します。『極悪女王』を見てくれてありがとう。ありがとうダンプ松本さん、ありがとう長与千種さん。そしてNetflixと、世界中の全ての人に感謝します。ありがとう」と感謝の思いを伝え、最後はNetflixの起動音の音真似で締め括った。

同アワードはアジアの17の国・地域の映画・テレビ業界の優秀な作品を表彰するアジア最大級の賞。「極悪女王」は主演女優賞、助演女優賞、監督賞、脚本賞、編集賞の5部門でエントリーしており、白石和彌監督が最優秀監督賞を受賞した。

「極悪女王」は、1980年代にカリスマ的人気で女子プロレス旋風を巻き起こしたダンプ松本の知られざる物語を描く半自伝ドラマ。ダンプ松本役は、ゆりやん、長与千種役は女優・唐田えりか、ライオネス飛鳥役は女優・剛力彩芽が演じた。