手羽先センセーション、新体制始動の2025年を振り返り──年末ワンマンへ込める想い
名古屋を拠点に活動する5人組アイドルグループ・手羽先センセーション（通称・手羽セン）が、7日に「手羽先センセーションワンマンライブ『孵化―REBIRTH―』」を実施する。今年6月に5人体制となって第3章を始動。変化の大きかった2025年を振り返りながら、ライブへの想いをメンバーたちに伺った。
◆移籍と新メンバー加入でスタートした新体制
────今年は事務所移籍・メンバーの新体制移行と大きな出来事の連続でした。引き続き活動する宮代さんは体制の変化をどう受け止めましたか？
宮代柚花：（以下、宮代）ええー！難しいですね……。自分も加入してからすぐに色んな変化があって、とても目まぐるしい毎日だったので、あまり考える暇もなくて。ただもう「自分に出来ることをやるしかない」という気持ちで、ひたすらがむしゃらにやってきました。
────いきなり牽引していくポジションになりプレッシャーもあると思いますが、宮代さんなりの手羽センの未来予想図はあるのでしょうか？
宮代：今まで色んな体制の変化を経て“今の手羽先センセーション”があるので、手羽センの強みや良い部分はこれからも繋いでいきたいですし、新体制にしかない良さも引き出したいです。「新体制はまだまだこれからだね」という見られ方をすることも多いのですが、今のメンバーで「手羽先センセーションです！」ともっと自信を持って言えるようにして、この体制をたくさんの方に広めていきたいです。
────新たに加入したみなさんに伺いたいのですが、手羽センに入ろうと思った理由と、活動してからの自分の中で起こった変化などあれば教えてください。
松山綺利（以下、松山）：4年間東京でアイドル活動をして、昨年12月に卒業したのですが、どうしてもアイドルとして自分の声で歌を届けたいという気持ちが強くあり、オーディションを受けたのがきっかけです。手羽先センセーションで活動をしてからは、拠点を名古屋に移したことで、新しいファンの方との出会いがあったり、アイドル以外のジャンルのお仕事もさせて頂き、色んな方と出会いお仕事をする中で、視野が広がりました
夏姫えれな（以下、夏姫）：まず、ずっと手羽センが好きだったこと。そして好きだからこそ、自分もこの中に入って活動したいと強く思ったのが理由です。変化した部分は…頻繁に新幹線に乗るようになりました！ 以前所属していたグループでは車で何時間も移動していたので、1時間半で名古屋に着くことが本当に感動で…私にとっては奇跡です。
工藤鈴菜（以下、工藤）：手羽センはもともと同じ事務所の先輩で、好きな曲がいっぱいあって。「好きな曲を自分で歌って広められる」ってとてもすてきだなと思って、手羽センに入りたいと思いました！ 変化したのは…元々すごい声が低かったんですけど、この半年間で音域が広くなったり、高音を歌う時の挑戦がしやすくなりました。手羽センの曲って心に響かせるような曲が多いので、それに説得力を持たせるための歌い方を意識していたら、だんだん出せる声の幅が広がっていった気がします。この半年間で20曲以上レパートリーが増えたので、ステージで歌ううちにどんどん鍛えられました！
────雛汰さんは初めてのアイドル活動が手羽センだと思うのですが、アイドルを志そうと思ったきっかけはありますか？
雛汰ゆら（以下、雛汰）：手羽先センセーションが“アイドルを好きになったきっかけ”だったのですが、好きだからこそ手羽センにいる自分が想像ができなくて……。色んなグループのオーディションを受けてうまくいかない日々の中、2025年2月の全国ツアーをお客さんとして観に行った時に感動して涙が止まらなくなって。「最後に手羽センを受けよう。これでダメならアイドルは諦めよう」と思って受けたのがきっかけです。加入してからの変化は……、もう全部です！アイドル自体が初めてなので、人生が変わりました！
