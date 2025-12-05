俳優・甲斐翔真のデビュー10周年を記念したライブ「KAI SHOUMA Anniversary 10YEARS」が、2026年2月27日から3月1日にかけてヒューリックホール東京にて開催されることが決定した。

甲斐は、2016年に『仮面ライダーエグゼイド』（テレビ朝日系）でデビュー。その後、ミュージカル『デスノート THE MUSICAL』での初舞台・初主演を皮切りに、『RENT』『ロミオ&ジュリエット』『エリザベート』など数々の話題作に出演。2023年には『ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル』でクリスチャン役を演じている。2026年には『ミス・サイゴン』への出演も決定している。

デビュー10周年の記念すべきアニバーサリーイヤーに開催される本ライブでは、甲斐がこれまでの俳優生活で出会った作品の楽曲や、自身が愛する楽曲などが披露される予定だ。メインビジュアルは、甲斐のこれまでの歩みと未来への希望を込めたデザインとなっている。

甲斐は「今までとは一味違うライブにしようと思っていますので、皆さんと一緒に最高の時間を楽しみたいと思います」と意気込みを語っている。

チケットは、12月5日13時より甲斐翔真オフィシャルファンクラブ「KAI SHOUMA Fanclub」にて最速先行受付が開始される。

●甲斐翔真 コメント甲斐翔真です。10周年のライブを開催させていただくことになりました。デビュー10周年という節目に、こうして皆さんと特別な時間を共有できること、とても嬉しく思います。俳優・甲斐翔真として活動できているのは、いつも支えてくださる皆さんがいるからです。その感謝を込めて、いままでの俳優生活で出会ってきた曲たちや、自分の大好きな曲をお届けします。今までとは一味違うライブにしようと思っていますので、皆さんと一緒に最高の時間を楽しみたいと思います。ぜひ会場にお越しください！

