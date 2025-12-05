Razer Japanは、ワイヤレスゲーミングヘッドセット3機種4製品を、全国の量販店、ECサイトで販売および予約受付を開始したと発表した。

【画像】ワイヤレスゲーミングヘッドセット3機種4製品一覧

今回取り扱われるのはPlayStation5オフィシャルライセンス取得製品であり、eスポーツ向け、上位、フラグシップと高価格帯が中心だ。

『Razer BlackShark V3 Pro for PlayStation』はハイブリッド型アクティブノイズキャンセリングを搭載し、第2世代Razer HyperSpeed Wirelessを使った2.4GHz、Bluetooth、3.5mmの3つの接続を行えるフラグシップモデルだ。ブラックとホワイトの2種類のカラーバリエーションが用意されている。12月19日に発売され、価格は24,480円（税込）である。

『Razer BlackShark V3 for PlayStation』は、競技シーンを想定した低遅延、第2世代Razer HyperSpeed Wirelessに対応し、第2世代 TriForce チタン 50mm ドライバーを搭載した上位モデルだ。発売日は2026年1月16日で、価格は24,480円（税込）である。

『Razer BlackShark V3 X HyperSpeed for PlayStation』は、本体重量270gに取り外し可能なHyperClear カーディオイド9.9mmマイクが搭載されたeスポーツ向けのモデルだ。12月19日に発売され、価格は税込16,980円である。

（文＝リアルサウンドテック編集部）