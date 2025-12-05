メディコム・トイが迎えるテキスタイル彫刻の魔法── アン・ヴァレリー・デュポン新作113点が並ぶ「Bestioles」
トイとアートの交差点として進化を続けるメディコム・トイが、フランスのテキスタイル彫刻家アン・ヴァレリー・デュポンを迎え、新作展「Bestioles（ベスティオール）」を表参道ヒルズ「MEDICOM TOY PLUS」で開催しています。会期は12月14日まで。古着やレースを縫い合わせて立体へと再構築する彼女の代表的手法が、まるで“静かに呼吸する生き物”のような造形を生み出します。
photo by ©FASHION HEADLINE
“奇妙な生き物たち”が集う、6つの世界。デュポンの創作精神が息づく新作113点
展覧会タイトル「Bestioles」はフランス語で“奇妙な、親しみある小さな生き物たち”を指す言葉。その名のとおり、本展には動物を中心に、人物像、花のブローチ、そして新作「ONE OF KIND BE@RBRICK 1000%」まで、合計113点の作品が一堂に会します。
photo by ©FASHION HEADLINE
会場は6つのゾーン──「Mer（海）」「Terre（陸）」「Ciel（空）」「Maison（おうち）」「Broche（ブローチ）」「BE@RBRICK 1000%」──で構成され、生き物たちはそれぞれの世界観に寄り添うように佇みながら、柔らかくも野生を秘めた存在感を放ちます。布、糸、レースといった身近な素材に宿る“記憶”を縫い上げるデュポンならではの温度が、空間全体を静かに包み込んでいます。
photo by ©FASHION HEADLINE
テキスタイル彫刻の第一人者として。アートとファッションを横断する25年
デュポンはストラスブール大学で美術を学んだのち、古着やヴィンテージファブリックを素材に、動物や歴史上の人物から着想を得た独自のテキスタイル彫刻を確立しました。
Kenzo、Comme des Garçons、UNDERCOVERなどファッションブランドとの協働や、メディコム・トイとの継続的なコラボレーションで知られ、その創作は“ユーモアと風刺を帯びた優しい造形”として国際的評価を得ています。
photo by ©FASHION HEADLINE
記念グッズ、図録、抽選販売のBE@RBRICKも登場
本展の開催を記念し、Tシャツ、スウェット、トートバッグ、クッションをはじめ、展示全113点を収録する図録が発売されています。また、人気の「ONE OF KIND BE@RBRICK 1000%」（20点）は、会場およびオンライン応募による抽選販売として展開されています。
photo by ©FASHION HEADLINE
【INFORMATION】
会期：11月29日（土）〜12月14日（日）
会場：MEDICOM TOY PLUS（メディコム・トイ プラス）
表参道ヒルズ 西館B2F
展示点数：113点
抽選販売：「ONE OF KIND BE@RBRICK 1000%」（20点）
11月29日（土）11:00〜12月14日（日）23:59
応募URL：https://mct.tokyo
※詳細は応募ページを参照ください。
