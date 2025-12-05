アップルの「App Store Awards 2025」発表、ベストiPhoneアプリはタスク管理ツール「Tiimo」
アップル（Apple）は、2025年の「App Store Awards」受賞作品を計17作品を発表した。
タスク管理ツールの「Tiimo」がベストiPhoneアプリを受賞
ベストiPhoneアプリを受賞した「Tiimo」は、タスク管理ツールで、印象的なUIとAI機能が特長。ベストiPadアプリを受賞した「Detail」は、iPad向けの動画編集ツール。ベストMacアプリの「Essayist」は学術論文の作成ツールで、引用したすべての書籍、学術誌の論文、ブログ記事を整理し、文章を適切な形式で整えてくれる。
ベストiPhoneゲームはポケモンカードをスマホで楽しめる「Pokémon TCG Pocket」（ポケポケ）で、ベストiPadゲームは釣りアドベンチャーゲームの「DREDGE」が選ばれた。カテゴリ アプリ ベストiPhoneアプリ Tiimo ベストiPadアプリ Detail ベストMacアプリ Essayist ベストApple Vision Proアプリ Explore POV ベストApple Watchアプリ Strava ベストApple TVアプリ HBO Max ベストiPhoneゲーム Pokémon TCG Pocket ベストiPadゲーム DREDGE ベストMacゲーム サイバーパンク2077 アルティメット ベストApple Vision Proゲーム ポルタヌビ：謎解き冒険 ベストApple Arcadeゲーム WHAT THE CLASH? カルチャーインパクト受賞作 Art of Fauna
Chants of Sennaar
despelote
Be My Eyes
Focus Friend
StoryGraph