アンカー・ジャパン傘下のアンカー・ストアは、岐阜県初となる常設直営店「Anker Store Outlet 土岐」を、12月12日に土岐プレミアム・アウトレット内にオープンする。

店舗イメージ

店内には、アウトレットならではの割引製品をはじめ、Ankerグループの最新・人気製品約400種類がラインナップされる。モバイルバッテリー、USB急速充電器、ポータブル電源、完全ワイヤレスイヤホン、ロボット掃除機、スマートプロジェクターなどが店頭に並ぶ。

また、体験コーナーでは最新ホームシアターシステム「Nebula X1」を含むプロジェクターの投影比較や、ロボット掃除機の実機体験、イヤホン、スピーカー、ヘッドホンの試聴などができる。さらに、家庭用蓄電池「Anker Solix XJシリーズ」やポータブル電源の展示・相談コーナーも設けられる。

オープンを記念して、12月12日～12月21日の10日間限定で、店内の対象製品が10％OFFになるキャンペーンが実施される。

店舗の所在地は、岐阜県土岐市土岐ヶ丘一丁目2番地 土岐プレミアム・アウトレット。営業時間は10時～20時。モバイルバッテリーを下取りに出すと、当日限り300円OFFの買い替えサポートも提供される。