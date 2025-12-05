カブス・鈴木誠也外野手（３１）が５日、大阪市住之江区のミズノ本社、隣接するイノベーションセンター「ＭＩＺＵＮＯ ＥＮＧＩＮＥ」で行われた「ミズノアンバサダーミーティング」に参加し、バットや打撃用手袋についてミズノの担当者や契約選手らと意見交換などを行った。

かつてアシックス製のバットを使用していた誠也だが、同社が野球用品の販売を縮小したことで今季からはミズノ製のバットを使用。多くのバットを試したと言うが、ミズノ社製のバットを使った理由については「アメリカのメーカーのバットも試してはいたんですけど、結構まちまちだったんですよね。重さだったりとかがちょっとバラバラなところもあって、ちょっとこれだと困るなという。けっこう変なところに繊細なところもあるので、そういうのがすごく気になってしまう部分があったので、日本のメーカーじゃないと厳しいなというところもあって、一番はミズノさんかなと思って、ちょっといろいろお話を聞かせてもらって、という感じで始まりました」と明かした。

今季はメジャー４年目で自己最多の３２本塁打を放った誠也。重さは８９０〜９００グラムで、素材は「手が痛くないから。打感が気持ちいいので。詰まったときに折れてくれるので手が痛くない」と、ホワイトアッシュ。担当者には「重さの変動はＯＫなんですけど、形だけは一定にしてほしいというのは伝えた。重さはあまり気にならないですけど、形が少しでも違うと、すごく違和感が出て嫌なので、そこだけは常に変えないでもらいたいですというのは、言ったのは覚えています」と伝えたことも明かし、こだわりを口にした。