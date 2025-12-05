今永昇太がメジャー３年目へ“リング付き新グラブ”導入へ　珍しいグラブの使い分けも明かす

カブス・今永昇太（３２）が５日、大阪市住之江区のミズノ本社、隣接するイノベーションセンター「ＭＩＺＵＮＯ ＥＮＧＩＮＥ」で行われた「ミズノアンバサダーミーティング」に参加し、グラブやウェアなど来季へ向けての意見交換などを行った。

１年前の同イベントでは、メジャーで癖を見抜かれることを防ぐために、外野手用グラブに近い３３センチのグラブを作ることを明かしていた左腕。だが、通常のグラブ（３１センチ、約６００グラム）よりも１００グラムほど重い約７００グラブあることで、操作性などに納得がいかずに、今季途中からは再び以前のグラブに戻していた。来季へ向けてはグラブの内部に、手がよりグラブと一体化するために、グラブ内の薬指部分にリングをつけることも明らかになった。

今永は「リングがつけるのは、手がグラブの中で遊ばないように。なるべく一体感が欲しいので。手の動きとグラブでラグが生じると力みにつながる。選手にもリングの効果を聞きながら、やらせていただきながらやりました」と明かした。

さらにシーズン中は同じグラブでも、通常通り１本ずつの指を入れるパターンと、小指部分に小指と薬指を入れるパターンの２パターンを使い分けていることも明かし、「その時にどちらがコントロールよくボールを投げられるかというところで、たまに感覚を変えたりする。試合前にフィーリングが悪かったら、普通に５本で入れてみたりとか、ちょっと合わなかったら小指２本にしてみたりとか、いろんなバリエーションでやっています」と説明した。