ＢＴＳのジョングク（２８）と、４人組女性グループ・ａｅｓｐａ（エスパ）のウィンター（２４）に交際説が浮上したと５日、現地メディアの聯合ニュースなどが報じた。

記事によると最近、オンライン上で「２人の腕にあるタトゥーのデザインが同じでは」という噂が拡散され“カップルタトゥー”というワードが、Ｘのトレンドになったという。そのタトゥーは、３匹の子犬が描かれているとした。

また、ステージの際に着用するイヤモニのデザインが類似している、インスタグラムのＩＤがそれぞれ「アイムウィンター」（ｉｍｗｉｎｔｅｒ）、「アイムジョングク」（ｉｍｊｕｎｇｋｏｏｋ・現在は変更済み）と似ている点も、根拠として挙げられたと伝えた。

ジョングク、ウィンターともにグローバルな人気を誇るＫ-ＰＯＰアイドルであるため、熱愛説は国内外のファンの間で大きな関心を集めている。

この熱愛説についてジョングクの所属事務所・ＢＩＧＨＩＴ ＭＵＳＩＣと、ウィンターの所属事務所・ＳＭエンターテインメントは、特にコメントしていない。