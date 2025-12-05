タレントの滝沢カレンが５日、都内で「ａｄｉｄａｓ ＤＲＯＰＳＥＴ ４ 発表会」に出席した。

スポーツ用品ブランド「アディダス」が手がけるトレーニングシューズの新モデル発表会。オレンジのシューズを履いて登場した滝沢は「誰かに歩かせてもらってるというくらいクッション性がある。普段、ジムとかピラティスでトレーニングしてるので連れて行きたいと思います。長年の相棒として歩いて行ける靴だと思います」と絶賛した。

自身のトレーニング歴について「１８歳からちゃんとしたジムに通ってます」と告白。「だらだらやってしまっていた時期もあった」としつつ、３３歳の現在まで「つかず離れずの存在になってます」と日々のルーチンとなっていることを明かした。

ジム通いになったきっかけについて「ちょっとちょっとでモデルをやらせてもらってて、この服を合わせたいなと思ったときにトレーニングしないといけないと思った」と回想。それまでは痩せるために食事を抜いたりしていたというが、周りの助言により運動法でスタイルを維持するようになったという。

ジム通いを始めた当初は我流でトレーニングしていたといい「はちゃめちゃな良くない動きをしていた」と苦笑い。「毎日重いもの持って毎日スクワットしてプロテイン飲んで…。がむしゃらでした」と振り返った。

今はトレーナーの指示を受けているといい「犬と歩いて有酸素（運動）から始める。背中とか腕とかおなかとかを中心にさせてもらってます」と説明。さらに、「ピラティスにも出会って、またジムとは違った体の動きを教えてくれる。ピラティスにもはまってますね」と胸を張った。

今でも欠かさずトレーニングに励む原動力を問われると「３年後とか５年後の自分へとしか考えてない。今月頑張ったことが来年に効いてくれるという考え方」と回答。「『未来の自分へ』って感じで手紙みたいに託してます。どうせ、やっておいて良かったなと思うはず」とうなずいていた。