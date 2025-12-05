立ち技格闘技K―1は5日、都内で会見し、「90キロ以下級世界最強決定トーナメント」（来年2月8日、国立代々木競技場第2体育館）の追加対戦カードが発表された。

K―1ワールドGPスーパー・バンタム級王者の金子晃大（28＝K―1ジム自由が丘/FROG GYM）は大久保琉唯（21＝K―1ジム・ウルフTEAM ASTER）と対戦する。

2人は2024年の55キロ以下級世界最強決定トーナメントの決勝戦で初対決。金子がローキックでKO勝ちを収め、優勝した。

会見した王者・金子は「しっかり格闘技をやっていけることに、感謝しながら日々やっていきたいと思っている。勢いがある選手。王者としてやるべきことをやってきたっていうのが、K−1でのやり方なので、そこは変わらずやっていきたいです」と意気込む。

大久保「1年半前に敗れてから、本当にやっと来たなって感じ。あの時はK−1王者の器ではなかったと感じています。今は日頃からK−1のことを考えて、K−1を大きくしたいと思ったり、K−1が大好きだからこそベルトを巻きたい。偉大な王者ですけど、挑んで必ずベルトを巻きます。最後はみんなで勝って笑いたい」とベルト奪取を誓う。

9月の池田戦以来5度目の防衛となる金子は「2カ月半だとむずいし、2カ月だと厳しい。今回もKOで勝ちたい」とKO勝利を目指す。対戦する大久保は「5度目の防衛の王者？金子がSバンタム級のベルトの価値を高めてきた。このままだとK―1なにも変わらないな。僕が変えていきたい」とリベンジから新たな時代をつくることを誓った。