タレントの堀ちえみが4日、自身のアメブロを更新。人間ドックの検査結果と現在の心境を率直に明かした。

堀は「そんなに大したことないので、私自身は全然深刻な状況だとは捉えていない話」と書き出し、「実は今年の初めに受けた人間ドックで、肺に疑わしいものがあり経過を見ていました」と報告。また過去のCT画像の精査で「7ミリ程の小さなもので、よく見ないと分からない程度のモノ」を確認していたことを明かした。

続けて「せっかく見つかったからには、大丈夫かも知れないけれども、そうではなかった可能性を考えて、念には念を入れ診ていきましょう」という医師の方針で検査を継続。「もちろんCT検査のリスクもあるため、その辺りもバランスを考え他の科の先生方と情報を共有しながら、受けていくそうです」と今後についても報告した。

最後に「年齢を重ねると、いろいろなモノが出たり、見つかったり。とりあえず、何が見つかっても、それが早ければいい…と私はそう確信しています」と心境をつづった。

この投稿に読者からは「大事になりませんように…」「心配な気持ちが、よくわかります」など心配のコメントが寄せられた。