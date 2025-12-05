「ヴィーナスシリーズ第１８戦・尼崎プリンセスカップ」（７〜１２日・尼崎）の開催に先立ち、伊丹市ボートレース事業局の前田和宏参事らが５日、兵庫支部の登みひ果を伴い、大阪市のデイリースポーツを訪れてＰＲを行った。

暮れの尼崎をあでやかに彩る今シリーズ。鎌倉涼や平高奈菜ら年末の「クイーンズクライマックス」出場組に加え、将来の主役候補がそろって激戦を繰り広げる。そんな中に割って入ろうと意気込むのが地元の登だ。

「今年は勝率で足踏みをしましたが、それ以上に学んだことも多かったです。最後の尼崎なので初優出し、来年Ａ級昇格へのきっかけにしたい」

現在のＢ１を卒業する足場を作るため「自分から攻めていく」と誓った２６歳。実力者たちの走り以上に注目したい。

屋外イベントは７日に１点集中。「入場料１００円であなたの推しに会える」とのうたい文句通り、超豪華だ。計２４体の「プリキュアオールスターズ」のショーはマニアには必見だが、ＳＫＥ４８のスペシャルライブや、ファミリー向けの「クリスマスパーティー」も多種多様で楽しめる。平日は熱いレースで気分はアゲアゲ。迷わず尼崎へＧＯだ−。