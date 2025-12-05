上戸彩、ディズニーランドにサプライズ登場 SPグリーティングに歓声
【モデルプレス＝2025/12/05】東京ディズニーランドでは12月5日、ディズニー・アニメーション最新作「ズートピア2」の日本公開を記念して、主人公・ジュディの日本版声優を務める上戸彩を迎えたスペシャルグリーティングを実施した。
上戸とジュディとニックは「ズートピア2」の挿入歌「Zoo」が流れるなか、オープンカーに乗ってサプライズ登場。アップテンポな音楽と雰囲気にゲストからは歓声が上がり、3人はゲストに笑顔で手を振り返して応えた。スペシャルグリーティングを終えた上戸は、「たくさんのゲストの笑顔を見て、こんな体験ができたことが嬉しかったです。とても幸せな気持ちになりました」とコメントを寄せた。
東京ディズニーリゾートでは、「ズートピア2」をイメージしたグッズやメニューを販売しているほか、東京ディズニーランドで12月25日まで開催するスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」のパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」には、ディズニー映画「ズートピア2」の衣装を着たジュディとニックが登場している。また、舞浜駅前の商業施設イクスピアリ館内各所には、作品のスタチューや装飾が施され、「ズートピア2」の作品に入り込んだような雰囲気を楽しむことができる。（modelpress編集部）
◆上戸彩、ディズニーランドに登場
◆東京ディズニーリゾート「ズートピア2」イベント開催
