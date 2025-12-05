川崎麻世、21歳年下妻に顔いじられる様子公開「おじさんの顔のたるみも気になるだろうけど…」惚気全開
【モデルプレス＝2025/12/05】タレントの川崎麻世（※「崎」は正式には「たつさき」）が12月4日、自身のInstagramを更新。妻で料理研究家の花音との仲睦まじい様子を公開した。
【写真】62歳タレント「楽しい雰囲気伝わる」21歳年下妻に顔いじられる様子
川崎は「大人のオーセンティックなバーでおじさんの顔をいじるのやめて」と記し、厳かな雰囲気のバーで過ごす2人の姿が収められたリール動画を投稿。「そりゃ21歳も歳の差婚だから、おじさんの顔のたるみも気になるだろうけどね」とつづり、花音に頬やこめかみのあたりを手で触られるなど仲の良い様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「楽しい雰囲気伝わる」「めっちゃラブラブ」「嬉しそう」「幸せオーラ感じる」といったコメントが寄せられている。
川崎は、タレントのカイヤと1990年に結婚したものの2001年頃から別居生活を送り、裁判の末、2023年10月に離婚が成立したことを報告。その後、2024年10月に21歳年下の花音との再婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆川崎麻世、21歳年下妻との仲睦まじい様子披露
◆川崎麻世の投稿に「めっちゃラブラブ」と反響
【Not Sponsored 記事】