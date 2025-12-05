近藤千尋、ミニスカから圧巻脚線美「スタイル良すぎ」「ポーズも可愛い」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/05】モデルの近藤千尋が12月4日、自身のInstagramを更新。日本テレビ系バラエティ番組『ザ！世界仰天ニュース』（毎週火曜よる9時〜）収録時のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】35歳3児の母モデル「ポーズも可愛い」美脚すらりミニスカ姿
近藤は「仰天ニュース ありがとうございました」とコメントし、番組収録時のオフショットを投稿。チェック柄のミニ丈セットアップに身を包み、すらりと伸びる美しい脚が際立つスタイルを披露した。
この投稿には「脚が綺麗すぎる」「スタイル良すぎてびっくり」「チェック柄が似合いすぎる」「ポーズも可愛い」「美脚に見惚れる」「ソックスもおしゃれ」などの反響が寄せられている。
近藤は夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
