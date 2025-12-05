橋本マナミ、「1食6円のわかめ丼で食いつないだ」16年の下積み時代 「スター街道まっしぐら」だった同期俳優も明かす
俳優の橋本マナミ（41）が4日、フジテレビ系『ぽかぽか』に生出演。13歳で芸能界デビューし、30歳目前でブレイクするまでの「16年」という長い下積み時代のエピソードを明かした。
【写真】「生肉感が半端ない」「漂う愛人感」…20歳頃の写真を公開した橋本マナミ
“ママ友”でもあるというキンタロー。（44）と共に出演した橋本は「デビュー後の紆余曲折」として、「下積み期間16年！1食6円のわかめ丼で食いつなぐ日々」とテロップ付きで紹介。
「13歳から28、29まで、全然食べられなかったので、本当にお金もなくて」「1食6円でわかめ丼を作ったりとか、服はリサイクルショップですごい安いのを買ったりとか」「電車もすごい東京はかかるんですよ、交通費が。なので地下鉄でどうやっていけば、遠回りして、どれだけ電車賃を安く…みたいなのをやったりとかしてました」と当時の節約生活について語った。
またデビュー当時について、上戸彩（40）と同期であることを明かし、「スター街道まっしぐら」な上戸と「なかなか上手くいかなくて」という自身について言及。「すごい暇な時期を過ごした」と振り返った。
