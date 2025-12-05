FEMMUEがLIPSベストコスメ受賞♡ブランド人気No.1美容液が3位に輝く

花々がもたらすエネルギーを現代の肌へ届けるMODERN BOTANICAL™スキンケアブランドFEMMUE〈ファミュ〉。そんなブランドの人気No.1導入美容液「ルミエールヴァイタルC」が、美容プラットフォーム「LIPS」ベストコスメ2025ブースター・美容液部門で3位を受賞しました。安定化ビタミンC誘導体1とツヤ成分2によるクリアな透明感2のアプローチが、幅広いユーザーから支持されています♡

クリア肌へ導く人気No.1美容液の魅力

ルミエールヴァイタルCは、アスコルビルグルコシドを採用したビタミンC誘導体1に加え、ナイアシンアミドやMadeSnow5、麦芽エキス6などの整肌成分を贅沢に配合。

サフラワー油・ビサボロール・トコフェロールの3つのツヤ成分2が、肌に明るいツヤと透明感2を与え、なめらかで均一な質感へ導きます。

さらに、肌荒れを防ぎハリを与える働きもプラスされ、多面的なケアが叶うのも魅力。軽やかなテクスチャーで角質層まで心地よく浸透し、その後のスキンケアのなじみをサポートします。

ローズ油3とジャスミン*4がふんわり香るフローラルの香りが、スキンケアの時間を満たしてくれます♪

受賞にふさわしい機能性と使い心地

ビタミンCケアは刺激が心配という人でも使いやすいのがルミエールヴァイタルCの大きな特徴。

安定化したビタミンC誘導体1を採用しているため、マイルドな使い心地でありながら、トーンアップ2や毛穴の引き締め、キメの乱れなど複合的な悩みにアプローチします。

朝晩、洗顔後に化粧水で整えた肌へ3～4滴をなじませるだけのシンプルな使い方でOK。日々のスキンケアに無理なく取り入れられる点も高支持の理由のひとつです。

なめらかでみずみずしい肌コンディションをキープしたい人にぴったりの導入美容液です。

製品情報

製品名は「ルミエールヴァイタルC」。内容量30mL、価格は8,800円（税込）です。ブランド人気No.1の実績を持ち、2019年1月1日～2024年12月31日の売上に基づく信頼の名品。

肌の透明感2やうるおい、ツヤ、ハリ、なめらかさなど多方面からサポートし、美しいスキントーンを目指す方におすすめです。

*1 アスコルビルグルコシド *2 サフラワー油、ビサボロール、トコフェロール *3 ローズ油 *4 マツリカ花エキス *5 マデカッソシド *6 バクガエキス

まとめ

FEMMUEの「ルミエールヴァイタルC」は、植物の力を現代的に届けるブランドを象徴する人気美容液。

安定化ビタミンC誘導体1とツヤ成分2を組み合わせた多角的なアプローチで、クリアでやわらかなツヤ肌へ導きます。

LIPSベストコスメ受賞という実績も信頼の証♡毎日のスキンケアを底上げしたい女性に寄り添う一本です。