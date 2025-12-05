【U-NEXT BOXING.4】WBA世界ライトフライ級王者・高見亨介「4ラウンドで仕留める」王座統一戦へ自信の宣言
WBA世界ライトフライ級王者・高見亨介（帝拳ジム）が5日、公開練習を行った。
【動画】高見亨介、初防衛戦でレネ・サンティアゴとの統一戦を自ら希望
今月17日に東京・両国国技館で開催される『U-NEXT BOXING.4』で、WBO世界ライトフライ級王者レネ・サンティアゴ（プエルトリコ）との王座統一戦に臨む。
高見は「もう一つベルトを獲りにいける。前回以上に気合いが入っている」と好調ぶりをアピール。「相手が嫌がることを徹底してやり続け、心を折る展開にしたい。自分なら一発入れられるはず。自信があります」と力強く語り、勝利のイメージを具体的に描けている様子を見せた。
同席した浜田剛史会長は「手数も多いが、口数も多いので、たくさん質問してあげてください」と笑いを誘う場面も。そんな会長からの援護射撃を受けてか「願望は4ラウンドで仕留めたい」とKO宣言を口にした高見。統一戦へ向けて静かに闘志を燃やしている。
王座獲得からまだ半年足らずだが、防衛ではなく常に攻めの姿勢でさらなる上を目指すチャンピオン・高見。両国での決戦に注目が集まる。
U-NEXTでは、年間を通じて日本人選手による世界タイトル戦を中心にハイレベルなマッチメイクを継続しており、今大会も独占ライブ配信される。
