好き＆行ってみたい「岐阜県の寺社仏閣」ランキング！ 2位「金神社」を抑えた1位は？【2025年調査】
晩秋の空気が澄みわたり、街に少しずつ年末の気配が漂い始める11月末は、静かな時間を求めて寺社仏閣を訪れたくなる季節です。紅葉が残る境内や、冬を迎える前の凛とした空気に触れると、自然と心が落ち着いていきます。今回は、そんな時期にこそ足を運びたくなる魅力的な寺社仏閣をご紹介します。
All About ニュース編集部は11月21〜22日、全国10〜70代の男女250人を対象に「寺社仏閣」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「岐阜県の寺社仏閣」を紹介します！
回答者からは「金運に良さそうだから」（40代女性／東京都）、「金運アップのご利益があるとして有名だから」（40代男性／大阪府）、「珍しい金色の鳥居を見てみたい」（60代男性／宮城県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「古くから地域の人々に親しまれている神社で、季節ごとの祭事や美しい社殿を通して伝統文化に触れられそうだから」（30代女性／石川県）、「岐阜城観光と併せて参拝したい場所だからです」（40代女性／鹿児島県）、「岐阜市の中心にあり、地元の人々から厚く信仰されている神社です。歴史も古く、御朱印は力強い筆致で魅力的です。参拝の思い出として残したいと感じました」（40代男性／北海道）といった声がありました。
2位：金神社／36票2位は「金神社（こがねじんじゃ）」でした。岐阜市の中心部に位置する金神社は、「金運アップ」のご利益で全国から多くの参拝者が訪れる人気スポットです。御朱印帳やお守りも華やかで、観光地としても注目を集めています。
1位：伊奈波神社／47票1位は「伊奈波神社」でした。1900年以上の歴史を持ち、岐阜市に鎮座する伊奈波神社は、美しい社殿と自然に囲まれた厳かな雰囲気が魅力です。初詣や節分祭など年間行事も豊富で、地元民からも深く信仰されています。
(文:坂上 恵)