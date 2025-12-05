GACKTが、全国8都市を巡るフルオーケストラツアー『GACKT 魔王シンフォニー 2026 -INFINITY- organized by billboard classics』を開催する。

本公演では、GACKT自ら率いるバンド YELLOW FRIED CHICKENzと、黒装束のローブと仮面をまとい全員が立奏で挑むオーケストラ グランドフィルハーモニックの総勢約70名が共演する。

また、オーケストラ公演としては異例となる、1階オールスタンディング席を全公演に導入。GACKT自らが労力と時間を惜しまず注ぎ込んだ綿密な音響設計に加え、舞台セットや照明の細部にまでこだわり抜いた斬新な演出が融合し、揺るぎない美学が具現化した公演となる。

なおGACKTは、11月12日に映像作品『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』をリリース。12月23日に東京 すみだトリフォニーホールにて行われる『GACKT PHILHARMONIC 2025 魔王シンフォニー THE REVIVAL』では、これまでUNIVERSAL MUSIC STORE限定特典として展開されていた全10種のトレーディングカードシリーズにおけるシークレットデザインが会場限定特典として登場する。

