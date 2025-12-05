¡ÖJ1¾º³Ê¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×6Æü¤Ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡¢¸©Æâ3»Ô¤Ç¡¡¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ç¤â¶ÛµÞ³«ºÅ·èÄê
¡¡8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï¡¢6Æü¤ËÄ¹ºê¸©Æâ¤Î3»Ô¡ÊÄ¹ºê¡¢ëÝÁá¡¢º´À¤ÊÝ¡Ë¤Ç¡ÖJ1¾º³Ê¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÈÊó¹ð²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¡¢¹ÔÀ¯¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹ºê¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾º³Ê¤Î´î¤Ó¤òÃÏ°è¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡£
¡¡Ä¹ºê»Ô¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï¸áÁ°10»þÈ¾³«»Ï¡£½ÐÈ¯¼°¤Ç¤ÏÄ¹ºêÆî¹â¿áÁÕ³ÚÉô¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£Æ±45Ê¬¤«¤é¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±èÆ»¤Î»ÔÌ±¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¾º³Ê¤Î´î¤Ó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡£
¡¡11»þ10Ê¬¤«¤é¤ÏËÜµòÃÏ¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àbySoftBank¡×¤ÇµÇ°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Áª¼êÆþ¾ì¤äÇ¯´ÖMVPÉ½¾´¡¢¹âÅÄ°°¿ÍÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¸á¸å¤ÏëÝÁá»Ô¤Ç1»þ45Ê¬¤«¤é¾º³ÊÊó¹ð²ñ¤È¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¢º´À¤ÊÝ»Ô¤Ç¤Ï4»þ45Ê¬¤«¤é¾º³ÊÊó¹ð²ñ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁª¼êÂåÉ½¤é¤¬´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¶ÛµÞ³«ºÅ·èÄê¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ±5»þÈ¾¤«¤é¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹Æâ¤Î¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¹¾ì¤Ç¤âÊó¹ð²ñ¤ò³«¤¯¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¾ÜºÙ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÏÁ°²ó¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿2017Ç¯¤âÄ¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤Ç¾º³Êà¥Ñ¥ì¡¼¥Éá¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£