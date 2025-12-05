¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ...¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤Í¤¨¤¨¤¨¡ª¡×±ÊÌî²ê°êàÊ·°Ïµ¤¤¬¤é¤êáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ª¡Ö2026Ç¯°ìÈÖ¹Ó¤ì¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¡×
¡ÖÌ¤Íè¸«¤¨¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡½÷Í¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬X¤Ç¸ø³«¡£Ê·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ï¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤È¥«¥Ã¥È¤·¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿±ÊÌî¤Ï¿å¿§¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤Æ¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÉ½¾ð¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°X¡£¡ÖNetflix±Ç²è¡ØËÍ¤Î¶¸¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ßÈà½÷¡ÙÀ©ºî·èÄê¡ª½éÎø¤Î¿Í¤¬¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¸¶ºî¡£¤¤¤Þ¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¡Ø¸½¼Â¡Ù¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ª¡×¤È¿Íµ¤¾®Àâ¤Î±Ç²è²½¤òÈ¯É½¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ²ê°ê¤Á¤ã¤óÈ±ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤ä¤Ð¤¤»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤Í¤¨¤¨¤¨¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÅ·»È¤¹¤®¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¡¢¿·Á¯¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¡ÖÈ±¤âÀÚ¤Ã¤Æ¿´µ¡°ìÅ¾¡¢ºîÉÊ¤â³Ú¤·¤ß¡×¡ÖËÜµ¤ÅÙ¤¬°ã¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö¤¨¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶¯¤¹¤®¤ó¡© ±ÊÌî²ê°ê¡ß¥Õ¥§¥ßÈà½÷¡ß¥é¥Ö¥³¥á¤Ã¤Æ¡¢2026Ç¯°ìÈÖ¹Ó¤ì¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¸«¤¨¤¿¡Ä µÕ¤ËÀäÂÐ´Ñ¤ë¤ï¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤Âêºà¡ª±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Í¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¡£