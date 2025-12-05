SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡¢Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎàÊ¡²¬¥é¥¦¥ó¥Éá6Æü¿¼Ìë¤ËTNC¤ÇÏ¿²èÃæ·Ñ¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤ÎSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤¬12·î6¡¢7Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇPFU¥Ö¥ë¡¼¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¡ÖÊ¡²¬¥é¥¦¥ó¥É¡×³«ºÅ¤Ç¡¢6Æü¿¼Ìë¡Ê7Æü¸áÁ°1»þ45Ê¬¡ÁÆ±3»þ15Ê¬¡Ë¤ËTNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤ÇÏ¿²èÃæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤¿ÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ10¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿SAGAµ×¸÷¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç13¾¡3ÇÔ¤Î2°Ì¡£
¡¡24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Ç¿ÈÄ¹184¥»¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¹ÓÌÚºÌ²Ö¡ÊÊ¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô½Ð¿È¡Ë¤ä¡¢º£Ç¯ÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿21ºÐ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼ËÌÁë°¼²»¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²òÀâ¤Ï12Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¿·ÆéÍýº»¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£