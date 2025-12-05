ヘブンが松江を去ることを知ったトキは…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は8日から第11週「ガンバレ、オジョウサマ。」が放送される。

新年を迎え、トキ(郄石あかり)たち松野家、ヘブン(トミー・バストウ)、錦織(吉沢亮)、平太(生瀬勝久)たちで新年会が行われる。ヘブンは新年の挨拶で、「ツギ、フユ、ワタシ、マツエ、イナイ」と宣言。ヘブンがいなくなれば女中の仕事も失い、地獄の借金返済生活が再開してしまう。

ヘブンを松江に留まらせるために松野家はリヨ(北香那)の恋を応援することに。そんな中、リヨ主催の快気祝いに招待されたヘブンは、そこで自分の過去を語り始める。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。 「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。