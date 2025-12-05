田中碧が英BBCの週間ベストイレブンに選出！ 世界王者チェルシー相手に衝撃ゴラッソ、選者は「プレミアリーグで10年間プレーしてきたかのよう」と評価
英公共放送『BBC』が12月５日に週間ベストイレブンを発表。リーズの田中碧が選出された。
27歳の日本代表MFは、３日に行なわれたプレミアリーグ第14節のチェルシー戦にインサイドハーフで先発。１点リードで迎えた43分、ペナルティアーク付近でボールを受けると、右足を一閃。強烈なミドルシュートをゴール右に突き刺した。チームはその後に１点を返されるも、追加点を奪い、３−１で快勝した。
今夏のクラブ・ワールドカップを制した“世界王者”チェルシーを相手に驚愕のゴラッソを叩き込んだ田中にとって、これが嬉しいプレミア初ゴールとなった。『BBC』で解説を務める選者のトロイ・ディーニー氏は、「彼は今シーズン、デクラン・ライス（アーセナル）やモイセス・カイセド（チェルシー）が素晴らしいプレーを見せたため、これまでに３度も選出寸前で見送られてきました」とし、こう続けた。
「彼が得点を挙げ、リーズがチェルシーを撃破したことで、彼の持つ高いエネルギー、プレスの力、そしてピッチ上での駆け引きの上手さが誰の目にも明らかになりました。彼はプレミアリーグで10年間プレーしてきたかのようにプレーしている。ファウルをすべきタイミングや、相手を抜くためにエネルギーを使うべき瞬間など、細やかなニュアンスを知っている」
得点面以外も評価されたようだ。
なお、第14節のベストイレブンは以下のとおり。
GK
ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）
DF
ダニエル・ムニョス（クリスタル・パレス）
クリスティアン・ロメロ（トッテナム）
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン）
ヤカ・ビヨル（リーズ）
ルイス・ホール（ニューカッスル）
MF
フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）
ミケル・メリーノ（アーセナル）
田中碧（リーズ）
FW
アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）
オリー・ワトキンス（アストン・ビラ）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】田中碧が衝撃のプレミア初ゴール！
