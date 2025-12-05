“歌舞伎俳優”中村七之助の結婚披露宴を初公開 大みそかに『密着！中村屋ファミリー』放送決定
フジテレビは31日、歌舞伎の名門・中村屋に密着取材する年末恒例のドキュメンタリー特番『密着！中村屋ファミリー 勘九郎の涙 七之助の結婚 歌舞伎の絆･･･宿命の大舞台SP』（後０：00）から放送すると発表した。今回は七之助の結婚披露宴に密着する。
【写真】美しい…中村七之助＆杏奈さんの前撮り写真
本番組は十八世中村勘三郎がまだ勘九郎を名乗っていた1990年に始まり、六代目中村勘九郎や二代目中村七之助が幼少の頃から35年以上続く人気シリーズ。
26作目となる今回は七之助の結婚披露宴に密着。大きな役に次々臨む勘九郎、多忙な中、豪華披露宴を執り行った七之助とファミリーに新たに加わった七之助夫人、さらに14歳になり成長を遂げた中村勘太郎、小学生でまだまだわんぱく盛りの中村長三郎とそれを見守る母、前田愛。走り続ける一家の2025年を伝える。
