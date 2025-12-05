モバイルSuicaとモバイルPASMOに紐付けられる新たなコード決済サービス『teppay（テッペイ）』。新しくアプリをダウンロードする必要がなく、既存のアプリをアップデートするだけで、新しい決済機能が追加されます。どのように便利になるのでしょうか。

「teppay（テッペイ）」とは？

JR東日本とPASMOが発表した新たなコード決済サービス「Teppay」は、

travel（移動・旅）easy（簡単）partnership（つながり）pay（支払う）

の頭文字を取ったものです。

大きな特徴としては

・新たなアプリをダウンロードする必要がなくそのまま使えること

・Suica・PASMO間で残高の送金や受け取りができること

また、

・モバイルSuicaは2026年秋から

・モバイルPASMOは2027年春からサービスの提供が開始される予定です。

「teppay」で何ができるようになる？

SuicaやPASMOなどの交通系ICはこれまで

・チャージ残高の上限が2万円

・残高の送金ができない

・ポイント付与の機会が少ない

・決済に対応していない店もある

などの課題がありました。

ITジャーナリスト 三上洋氏：

（交通系ICは）もう25年経っている。当初は世界初に近いとても優れたものでしたが、昨今は他のコード決済と比べるとちょっと弱い部分がありますね。

2026年の秋以降「teppay」が導入されたら・・・

使用中のモバイルSuicaやモバイルPASMOのアプリに表示されるteppayボタンをタッチすると、「teppay」画面に切り替わり、コード決済にサービスに対応している店舗で買い物ができるようになります。



・最大30万円までの決済が可能（予定）

・クレジットカード連携でチャージ不要

・teppayの残高をモバイルSuicaやモバイルPASMOにチャージ可能

他にはない便利な機能は？

ITジャーナリストの三上氏は、新たな機能の追加によってこれまでの交通系ICの欠点解消が期待できる一方で、他社にない独自のサービスをどこまで打ち出せるかがポイントだと指摘しています。

コード決済戦国時代のなかで、他にはない「teppay」ならではの便利な機能も検討されています。

【1】送金機能を使って、家族のモバイル交通系ICにチャージすることができる

コメンテーター 白井智子：

子どもってクレジットカードを持ってないので、（現金を持っていないと）なかなか自分でチャージができなくて、交通費に困っていたことがあったので、そこは大きいですね。

【2】コード決済の額に応じてポイント還元やサービスを受けられる

【3】特定の地域や店で利用できる「地域限定バリューチケット」機能で、自治体のプレミアム商品券などにも対応

ITジャーナリスト 三上洋氏：

ＪＲ系の場合それぞれの地方自治体に強いです。プレミアム商品券は全ての自治体がいろんな形でやっていますが、これをteppayがやってくれたらみんなスマートに使えて、地方自治体としても使いやすいですね。

変わるのは機能だけではなく...

2026年に変わるのは、新機能の追加だけではありません。

Suicaのキャラクターのペンギンが26年度末で卒業になります。

理由としては、「Suicaそのものが変わっていくということで、新たなイメージキャラクターにバトンタッチしてもらう」ということですが、後任のキャラクターは未定で、今後、一般公募も検討されています。

ITジャーナリスト 三上洋氏：

例えばペンギンさんのキャラクターもそうだしteppayもということで、将来に目が向いているということですね。

