“交通系IC”の新決済サービス「teppay」、コード決済戦国時代にSuicaとPASMOの巻き返しなるか！？【ひるおび】
モバイルSuicaとモバイルPASMOに紐付けられる新たなコード決済サービス『teppay（テッペイ）』。新しくアプリをダウンロードする必要がなく、既存のアプリをアップデートするだけで、新しい決済機能が追加されます。どのように便利になるのでしょうか。
「teppay（テッペイ）」とは？
JR東日本とPASMOが発表した新たなコード決済サービス「Teppay」は、
travel（移動・旅）easy（簡単）partnership（つながり）pay（支払う）
の頭文字を取ったものです。
大きな特徴としては
・新たなアプリをダウンロードする必要がなくそのまま使えること
・Suica・PASMO間で残高の送金や受け取りができること
また、
・モバイルSuicaは2026年秋から
・モバイルPASMOは2027年春からサービスの提供が開始される予定です。
「teppay」で何ができるようになる？
SuicaやPASMOなどの交通系ICはこれまで
・チャージ残高の上限が2万円
・残高の送金ができない
・ポイント付与の機会が少ない
・決済に対応していない店もある
などの課題がありました。
ITジャーナリスト 三上洋氏：
（交通系ICは）もう25年経っている。当初は世界初に近いとても優れたものでしたが、昨今は他のコード決済と比べるとちょっと弱い部分がありますね。
2026年の秋以降「teppay」が導入されたら・・・
使用中のモバイルSuicaやモバイルPASMOのアプリに表示されるteppayボタンをタッチすると、「teppay」画面に切り替わり、コード決済にサービスに対応している店舗で買い物ができるようになります。
・最大30万円までの決済が可能（予定）
・クレジットカード連携でチャージ不要
・teppayの残高をモバイルSuicaやモバイルPASMOにチャージ可能
他にはない便利な機能は？
ITジャーナリストの三上氏は、新たな機能の追加によってこれまでの交通系ICの欠点解消が期待できる一方で、他社にない独自のサービスをどこまで打ち出せるかがポイントだと指摘しています。
コード決済戦国時代のなかで、他にはない「teppay」ならではの便利な機能も検討されています。
【1】送金機能を使って、家族のモバイル交通系ICにチャージすることができる
コメンテーター 白井智子：
子どもってクレジットカードを持ってないので、（現金を持っていないと）なかなか自分でチャージができなくて、交通費に困っていたことがあったので、そこは大きいですね。
【2】コード決済の額に応じてポイント還元やサービスを受けられる
【3】特定の地域や店で利用できる「地域限定バリューチケット」機能で、自治体のプレミアム商品券などにも対応
ITジャーナリスト 三上洋氏：
ＪＲ系の場合それぞれの地方自治体に強いです。プレミアム商品券は全ての自治体がいろんな形でやっていますが、これをteppayがやってくれたらみんなスマートに使えて、地方自治体としても使いやすいですね。
変わるのは機能だけではなく...
2026年に変わるのは、新機能の追加だけではありません。
Suicaのキャラクターのペンギンが26年度末で卒業になります。
理由としては、「Suicaそのものが変わっていくということで、新たなイメージキャラクターにバトンタッチしてもらう」ということですが、後任のキャラクターは未定で、今後、一般公募も検討されています。
ITジャーナリスト 三上洋氏：
例えばペンギンさんのキャラクターもそうだしteppayもということで、将来に目が向いているということですね。
（ひるおび 2025年11月28日放送より）