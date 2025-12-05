¾´ý¤ÎÊ¡´Ö¡ÖÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¡¡½÷Î®Ï»´§¡¢´ý»Î»î¸³¤ËºÆÄ©Àï
¡¡¾´ý¤Î¥×¥í´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³¤ËºÆÄ©Àï¤¹¤ëÊ¡´Ö¹áÆà½÷Î®Ï»´§¡Ê33¡Ë¤Ï5Æü¡¢ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Î´ØÀ¾¾´ý²ñ´Û¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢½÷À½é¤Î´ý»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ö¼ç¿Í¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡Ê¼õ¸³¤ò¡Ë·è¤á¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤ÎÄ©Àï¡£¤É¤³¤Þ¤ÇÀï¤¨¤ë¤«ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¡¢Ê¡´Ö½÷Î®Ï»´§¤ÏÊÔÆþ»î¸³¤Î5ÈÖ¾¡Éé¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢1¾¡¤â¤Ç¤¤º¤ËÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£º£²ó¤¬2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¸³¤È¤Ê¤ë¡£½÷À¤Ç¤Ï24¡Á25Ç¯¡¢À¾»³Êþ²Â½÷Î®Æó´§¡Ê30¡Ë¤â¼õ¸³¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¾¡3ÇÔ¤Ç¹ç³Ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾´ý¤Î¥×¥í¤Ï´ý»Î¤È½÷Î®´ý»Î¤¬¤¤¤ÆÀ©ÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£ÊÔÆþ»î¸³¤Ï¿·¿Í´ý»Î5¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3¾¡¤¹¤ì¤Ð¹ç³Ê¡£