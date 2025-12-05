NiziUマヤ、青カラコンで透明感あふれる姿披露「まるで絵画のよう」とファン絶賛
【モデルプレス＝2025/12/05】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）の公式Instagramが、12月4日に更新された。MAYA（マヤ）の青のカラーコンタクトレンズ姿に注目が集まっている。
【写真】NiziUメンバー「まるで絵画」青カラコンで印象ガラリ
マヤは「5→6WithU」「これからもよろしくおねがいします あいしてます」とコメントを添え、青のカラーコンタクトが印象的なショットを公開。柔らかなウェーブヘアにナチュラルなメイクで、青の瞳が際立ち、透明感と洗練された雰囲気を引き立てている。
この投稿にファンからは「青のカラコンが似合いすぎる」「吸い込まれそうな瞳」「透明感がすごい」「まるで絵画のよう」「美しさが更新されてる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
