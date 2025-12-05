Koki,「父がサンタさんになって」クリスマスの印象深い思い出 美スタイル際立つドレス姿披露
【モデルプレス＝2025/12/05】モデルで女優のKoki,（「o」の上に「‐」が正式表記）が12月5日、都内で行われた「City of Glow by d'Alba」に出席。家族とのクリスマスエピソードを明かした。
【写真】キムタク次女スリットから美脚スラリ
◆Koki,、艶やかロングドレスで登場
本ブランドのアンバサダーを務めるKoki,は、スリットから美しい脚が際立つ真っ白のロングドレスで登場。Koki,は「このような素晴らしいブランドと一緒にお仕事をさせていただいて、アンバサダーを務めさせていただけること、とても光栄に思います」とあいさつした。
冬のスキンケアで気をつけていることをKoki,は「冬はやっぱり乾燥がすごいので、メイク前とか顔を洗った後に保湿の土台をしっかり作ることを心がけています」と告白。冬の定番ルーティンに関しては「毎日続けられることを自分の中で作っていくことも大切だなと思っています。お部屋の加湿だったり、こまめにお水を飲むことだったり、体を温めることだったり。気がついたときにスプレーで肌を保湿してあげることもすごく大切だと思います」と語った。
◆Koki,、クリスマスの家族での思い出「父がサンタさんになって」
クリスマスが近いということで、今年のクリスマスの過ごし方をKoki,は「やっぱり家族と一緒に温かく過ごしたいなと思っています」とニッコリ。「家族と一緒にクリスマスディナーを作ったり、まだプレゼントを買えていないので、探しに行ったり。そういう温かい時間を過ごしたいな、と思っています」と声を弾ませた。
これまでのクリスマスで思い出に残っているエピソードを聞かれると、Koki,は「小さい時にサンタさんがいるのを信じていて。幼稚園の時に、夜寝た後に父がサンタさんになって登場してくれたんですけど、窓をコンコンコン、ってノックしてくれて」と回顧。幼かったKoki,は、その登場に驚いてしまったようで「嬉しい叫びではなくて、本当にびっくりした叫びに変わってしまって（笑）」と笑い「そのクリスマスがすごく印象的だったな、と思います」と微笑ましいエピソードを明かした。（modelpress編集部）
