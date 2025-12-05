関水渚、ジュエリー纏ったノースリ姿公開「品がある」「大人の色気」と反響
【モデルプレス＝2025/12/05】女優の関水渚が12月4日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】日曜劇場出演27歳女優「大人の色気」ノースリ姿公開
関水は、11月28日発売の雑誌「25ans」（ハースト婦人画報社）1月号に「載せていただいてます」と報告。「Cartierのジュエリーを身につけさせていただきました」とつづり、フォトグラファーのMASASHI IKUTA氏によって撮影された写真を投稿した。ネックレスやリングなどのジュエリーを纏い、美しい素肌が輝くノースリーブ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「品がある」「ますますお綺麗に」「美しさに磨きがかかってる」「大人の色気」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆関水渚、素肌輝くノースリ姿披露
◆関水渚の投稿に「ますますお綺麗に」と反響
