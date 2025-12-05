木下優樹菜、“日焼け止めのみ”すっぴん公開「見えない」「美しすぎる」手作り弁当も披露
【モデルプレス＝2025/12/05】元タレントの木下優樹菜が12月4日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を投稿し、話題を呼んでいる。
【写真】芸人の30代元妻「すっぴんに見えない」美しすぎるノーメイク姿
12月4日に38歳の誕生日を迎えた木下は、祝福に感謝し「本当は綺麗にメイクをしてしっかり着飾った写真を載せるべきなのですが。いつも通りのすっぴん日焼け止めのみの私をお届けいたします っと。」とすっぴん姿を公開。「今日のお弁当も添えて」とコメントし、焼き鮭や卵焼き、野菜の副菜などが丁寧に詰められた弁当を披露した。また、歳を重ねるごとに強くなる感謝の気持ちや、長女からの手紙に思わず号泣したことを綴っている。
この投稿には「すっぴんに見えない」「美しすぎる」「お弁当美味しそう」「お誕生日おめでとうございます」「食べたくなる」「お子さんからの手紙は嬉しいよね」「優しさが詰まってる」「シングルマザーとして尊敬する」といったコメントが寄せられている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜ちゃんを、2015年に茉叶菜ちゃんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】芸人の30代元妻「すっぴんに見えない」美しすぎるノーメイク姿
◆木下優樹菜、手作り弁当を披露
12月4日に38歳の誕生日を迎えた木下は、祝福に感謝し「本当は綺麗にメイクをしてしっかり着飾った写真を載せるべきなのですが。いつも通りのすっぴん日焼け止めのみの私をお届けいたします っと。」とすっぴん姿を公開。「今日のお弁当も添えて」とコメントし、焼き鮭や卵焼き、野菜の副菜などが丁寧に詰められた弁当を披露した。また、歳を重ねるごとに強くなる感謝の気持ちや、長女からの手紙に思わず号泣したことを綴っている。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿には「すっぴんに見えない」「美しすぎる」「お弁当美味しそう」「お誕生日おめでとうございます」「食べたくなる」「お子さんからの手紙は嬉しいよね」「優しさが詰まってる」「シングルマザーとして尊敬する」といったコメントが寄せられている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜ちゃんを、2015年に茉叶菜ちゃんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】