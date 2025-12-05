円高とともにドル安に、ドル円一時１５４．５５レベル＝ロンドン為替



東京終盤からロンドン早朝にかけて、一段と円高・ドル安の動きが広がっている。ドル円は154.55レベルに安値を更新。ユーロ円は180.17レベル、ポンド円は206.24レベルに安値を広げてきている。



ドル円の下落とともにドル安圧力も波及している。ユーロドルは高値を1.1659レベル、ポンドドルは1.3346レベルなどに伸ばしている。米１０年債利回りは４．０８６０％付近から４．１０％付近での振幅と方向性に欠いている。



アジアや米株先物など株式市場は概ね堅調に推移しているが、日経平均は１％超安と軟調。一部報道が「日銀が12月利上げ実施へ、その後も利上げ継続姿勢を維持する見通し」と報じており、日経平均にとっては前日の急伸の反応に加えて、一段の利上げ観測強化が重石となっているようだ。



USD/JPY 154.61 EUR/USD 1.1657 EUR/JPY 180.24

