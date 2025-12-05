【ユーロ圏】
ドイツ製造業新規受注（10月）16:00
予想　N/A　前回　1.1%（前月比)
予想　N/A　前回　-4.3%（前年比)

フランス貿易収支（10月）16:45
予想　N/A　前回　-65.76億ユーロ（貿易収支)

フランス経常収支（10月）16:45
予想　N/A　前回　-16.0億ユーロ（経常収支)

フランス鉱工業生産指数（10月）16:45
予想　N/A　前回　0.8%（前月比)

ユーロ圏実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第3四半期）19:00　
予想　0.2%　前回　0.2%（前期比)
予想　1.4%　前回　1.4%（前年比)

【カナダ】
雇用統計（11月）22:30
予想　N/A　前回　6.66万人（雇用者数・前月比)
予想　N/A　前回　6.9%（失業率)

【米国】
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（12月）6日00:00
予想　52.0　前回　51.0（ミシガン大学消費者信頼感指数)

個人所得・支出（9月）6日00:00
予想　0.3%　前回　0.4%（個人所得・前月比)
予想　0.3%　前回　0.6%（個人支出・前月比)

PCE価格指数（9月）6日00:00
予想　0.3%　前回　0.3%（PCE価格指数・前月比)
予想　2.8%　前回　2.7%（PCE価格指数・前年比)
予想　0.2%　前回　0.2%（コアPCE価格指数・前月比)　
予想　2.8%　前回　2.9%（コアPCE価格指数・前年比)

※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。