【ユーロ圏】

ドイツ製造業新規受注（10月）16:00

予想 N/A 前回 1.1%（前月比)

予想 N/A 前回 -4.3%（前年比)



フランス貿易収支（10月）16:45

予想 N/A 前回 -65.76億ユーロ（貿易収支)



フランス経常収支（10月）16:45

予想 N/A 前回 -16.0億ユーロ（経常収支)



フランス鉱工業生産指数（10月）16:45

予想 N/A 前回 0.8%（前月比)



ユーロ圏実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第3四半期）19:00

予想 0.2% 前回 0.2%（前期比)

予想 1.4% 前回 1.4%（前年比)



【カナダ】

雇用統計（11月）22:30

予想 N/A 前回 6.66万人（雇用者数・前月比)

予想 N/A 前回 6.9%（失業率)



【米国】

ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（12月）6日00:00

予想 52.0 前回 51.0（ミシガン大学消費者信頼感指数)



個人所得・支出（9月）6日00:00

予想 0.3% 前回 0.4%（個人所得・前月比)

予想 0.3% 前回 0.6%（個人支出・前月比)



PCE価格指数（9月）6日00:00

予想 0.3% 前回 0.3%（PCE価格指数・前月比)

予想 2.8% 前回 2.7%（PCE価格指数・前年比)

予想 0.2% 前回 0.2%（コアPCE価格指数・前月比)

予想 2.8% 前回 2.9%（コアPCE価格指数・前年比)



※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更されることがあります。

