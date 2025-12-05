テクニカルポイント　ユーロポンド、短期下降トレンドを形成、一目の雲の下抜けをチェック

0.8853　エンベロープ1%上限（10日間）
0.8848　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.8794　一目均衡表・基準線
0.8789　21日移動平均
0.8770　一目均衡表・転換線
0.8766　10日移動平均
0.8741　一目均衡表・雲（上限）
0.8737　現値
0.8729　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.8714　一目均衡表・雲（下限）
0.8712　100日移動平均
0.8678　エンベロープ1%下限（10日間）
0.8599　200日移動平均

　ユーロポンドは、短期下降トレンドを形成している。１０＋２１日線のデッドクロス示現トトモニ、ＲＳＩ（１４日）は４１．３と５０割れとなっている。下値には一目均衡表の雲下限０．８７１４があり、この水準を下抜けるのかどうかを確認したい。一方、中長期的な方向性は２００日線に示されるように、上向きとなっている。雲の下抜けに至らない場合は、再び緩やかな上昇の流れに戻る可能性もある。