テクニカルポイント ユーロポンド、短期下降トレンドを形成、一目の雲の下抜けをチェック







0.8853 エンベロープ1%上限（10日間）

0.8848 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.8794 一目均衡表・基準線

0.8789 21日移動平均

0.8770 一目均衡表・転換線

0.8766 10日移動平均

0.8741 一目均衡表・雲（上限）

0.8737 現値

0.8729 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.8714 一目均衡表・雲（下限）

0.8712 100日移動平均

0.8678 エンベロープ1%下限（10日間）

0.8599 200日移動平均



ユーロポンドは、短期下降トレンドを形成している。１０＋２１日線のデッドクロス示現トトモニ、ＲＳＩ（１４日）は４１．３と５０割れとなっている。下値には一目均衡表の雲下限０．８７１４があり、この水準を下抜けるのかどうかを確認したい。一方、中長期的な方向性は２００日線に示されるように、上向きとなっている。雲の下抜けに至らない場合は、再び緩やかな上昇の流れに戻る可能性もある。

