ちゃんみな、夫・ASH ISLANDとの“夫婦ショット”に「お似合い」「かっこいい」
ラッパー／シンガーのちゃんみなが、ファッション誌『Vogue Japan』（コンデナスト・ジャパン）の公式インスタグラムに登場。夫で韓国のラッパー・ASH ISLANDとの2ショットを公開した。
【写真】ちゃんみな、夫・ASH ISLANDが“バックハグ”夫婦ショット
投稿は、「アーティストとして、プロデューサーとして活躍を続けているちゃんみな。昨年にはASH ISLANDとの結婚、そして出産も話題に。クリエイターとして支え合うふたりが、シャネルとともに迎える特別なホリデーについて語る」と紹介。ちゃんみなをバックハグで支えるASH ISLANDと、ほほ笑むちゃんみなの2ショットを添えた。
この投稿にファンからは「ちゃんみなかっこいい」「素敵 お似合い」と絶賛のコメントが寄せられた。
ちゃんみなは2025年13日、自身のSNSを通じて、ASH ISLANDと結婚式を挙げたことを報告。純白のウエディングドレス姿を披露し、改めて“正式”に夫婦となったことをファンに伝えていた。
