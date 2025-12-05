“エヴァトミカ”限定モデルと実車が登場 22万円アルミ製トミカもお披露目 55周年イベントが秋葉原でスタート
ダイキャスト製ミニカー「トミカ」の55周年を記念した初のファン感謝祭「TOMICA OWNERS MEETING」（5日〜7日）が、東京・秋葉原のAKIBA_SQUAREで始まった。会場入り口でひときわ来場者の視線をさらっていたのが、エヴァンゲリオンレーシングとコラボした会場限定モデル「トミカプレミアムRacing エヴァ RT 初号機 AMG GT3 EVO」の実車だ。
【写真】会場限定モデル＆22万円のアルミ製トミカとは…？
このモデルはイベントのためだけに制作された特別仕様で、レース参戦車両をイメージしたオリジナルデザイン。“ここでしか出会えない”希少性に加え、ミニカーと実車を同時に見比べられる贅沢な演出が、ファンの心をしっかりつかんでいた。
会場では新商品の発表も続いた。「トミカプレミアム GT-R 4 MODELS Collection」は、往年の名車KPGC10からR35まで4モデルを一度に楽しめるセットとして注目を集めたほか、トミカ初登場となる「トヨタ GR ヤリス カモフラージュバージョン」も初披露され、熱い視線を浴びていた。
さらに、イベント開催記念として用意された完全受注生産モデル「アルミ製トミカ 日産 NISSAN GT-R NISMO Special edition」（22万円）の会場受付も実施。展示ブースの前には、その重厚な姿を写真に収めようとスマートフォンを構える来場者が途切れなかった。物販コーナーでも限定モデルや先行発売品が並び、担当者によると5日13時時点で最も売れていたのは「トヨタ GR ヤリス カモフラージュバージョン」だという。
展示フロアには、歴代代表車両を年代別に振り返る「55thヒストリー」や、来場者が持参したトミカ5000台で構成した巨大アート「トミカウォール」など、大人の“アソビ心”を刺激する企画がずらり。SNSにも「楽しい〜」「うおー！買ってしまった！」「サプライズ発表あった！」と興奮混じりの投稿が相次いでいる。
「TOMICA OWNERS MEETING」開催期間は5日（金）〜7日（日）の10時〜19時（最終日のみ16時30分まで）。日時指定枠は事前に満枠となったが、5日・6日の16時以降は予約不要で入場できる。
