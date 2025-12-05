【月刊少年チャンピオン 1月特大号】 12月5日 発売 価格：700円

秋田書店は「月刊少年チャンピオン」1月特大号を12月5日に発売した。価格は700円。

表紙と巻頭グラビアは、モーニング娘。'25の牧野真莉愛さん。今回はサンタコスのグラビアを披露する。付録として両面BIGポスターがついてくるほか、1月号限定QUOカード、直筆サイン入りチェキプレゼントも実施される。

巻頭カラーは新連載「女神と結婚して異世界新婚生活」。センターカラーには「BREAK BACK」、「桃源暗鬼外伝 ～月と桜の狂争曲～」、「この冒険者、人類史最強です~外れスキル『鑑定』が『継承』に覚醒したので、数多の英雄たちの力を受け継ぎ無双する~」が掲載。そのほか、特別読み切りとして「ニシヒガシ」も登場する。

【女神と結婚して異世界新婚生活】

過労の果て事故死した学のもとに女神・アイリスが降臨。結婚を望む学の願いをアイリスが受け入れて!?

【BREAK BACK】

IH予選決勝、成陵 VS 明峰義塾のダブルス開始!!「鉄壁」の明峰に対する五十嵐・河野ペアの策略とは!?

【桃源暗鬼外伝 ～月と桜の狂争曲～】

桃華月詠と桃角桜介は、鬼柳会の戦闘狂・糸永銀の猛攻に苦戦を強いられて…!?

【この冒険者、人類史最強です~外れスキル『鑑定』が『継承』に覚醒したので、数多の英雄たちの力を受け継ぎ無双する~】

ドラゴンテイル編、佳境突入！ミスラとノアールの悲しき過去を知ったユーストスは…。

【ニシヒガシ】

喧嘩最強を自負する西条だが、転校生の東に瞬殺され!?