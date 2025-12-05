日本ハウスホールディングス <1873> [東証Ｐ] が12月5日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常利益は前年同期比73.1％減の4.6億円に大きく落ち込み、通期計画の13.3億円に対する進捗率は34.7％にとどまり、さらに前年同期の83.2％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.5倍の8.6億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比27.2％減の7.6億円に減り、売上営業利益率は前年同期の12.0％→9.0％に低下した。



