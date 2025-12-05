ハイレックスコーポレーション <7279> [東証Ｓ] が12月5日大引け後(15:30)に業績修正を発表。25年10月期の連結経常利益を従来予想の60.4億円→72.7億円(前の期は27.2億円)に20.2％上方修正し、増益率が2.2倍→2.7倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常利益も従来予想の28億円→40.3億円(前年同期は7.3億円)に43.6％増額し、増益率が3.8倍→5.5倍に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025年10月期（2024年11月１日～2025年10月31日）の通期連結業績につきましては、売上高、営業利益は、直近の業績予想通りに推移いたしました。経常損益については、為替差益983百万円の影響により、前回発表予想を上回りました。親会社株主に帰属する当期純利益は、主に特別損失で減損損失1,241百万円を計上した一方で、スペイン子会社の清算に伴う法人税等調整額（益）1,993百万円を計上した影響により、前回発表予想を上回りました。

