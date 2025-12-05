東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、トラースＯＰが一時S高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、トラースＯＰが一時S高

5日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数206、値下がり銘柄数361と、値下がりが優勢だった。



個別ではトラース・オン・プロダクト<6696>が一時ストップ高と値を飛ばした。豆蔵<202A>、ＴＨＥＣＯＯ<4255>、ＱＰＳホールディングス<464A>は年初来高値を更新。Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A>、ソラコム<147A>、ＺＵＵ<4387>、ｖｉｓｕｍｏ<303A>、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ＲＯＸＸ<241A>、ユナイテッド<2497>、インフォメティス<281A>、ラクサス・テクノロジーズ<288A>など25銘柄が年初来安値を更新。アライドアーキテクツ<6081>、ラクオリア創薬<4579>、トランスジェニックグループ<2342>、免疫生物研究所<4570>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

