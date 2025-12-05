11年前、iPS細胞から作った細胞を世界で初めてヒトに移植した、目の手術の患者の経過について、手術を行った医師ががん化するなどの重篤な有害事象もなく、視力がほぼ維持されていると発表しました。

これは、5日、世界初の手術を行った神戸アイセンター病院の栗本院長が都内で開かれた学会で発表したものです。

手術は2014年、ものが歪んで見えるなどする加齢黄斑変性を患う70歳代の女性に行われ、患者の皮膚から作製したiPS細胞を網膜細胞に変えてシート状にして移植しました。

術後10年以上が経過しましたが、がん化するなど患者に重篤な有害事象は起きていないということです。

また、当時、患者は、既存の治療を行うも、0.3の視力が0.09までに落ちこんでいましたが、視力は0.07でほぼ維持しているということです。

栗本院長は、「iPS細胞治療の長期の安全性と有効性が実際に一例でも示せたのは大きい」などと話しています。

iPS細胞を利用した 世界初 の治療法の確立に向けては、大阪大学発のスタートアップ、クオリプスが虚血性心疾患を対象とした心筋細胞シートを、住友ファーマがパーキンソン病を対象とした治療薬を、現在、厚生労働省に製造販売の承認を申請中です。