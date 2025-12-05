カブスの今永昇太投手（32）が5日、大阪市内で行われた「ミズノブランドアンバサダーミーティング」に出席。アメリカで“ミズノ宣伝大使”になることを誓った。

今永はグラブをはじめ、スパイクやアンダーウェアなど、メジャー移籍後もミズノの用具を愛用。「日本の会社なので、日本にいると、そこまでレア感を感じていなかったですけど、アメリカに行くとミズノの特に日本のグラブのクオリティーとかそういったものに（他の選手が）すごく興味を持って、僕のグラブで“キャッチボールさせてくれ”とか、“このグラブ俺の分も注文してくれるか”とか、そういう要望を言ってくれる選手がロッカールームで何人もいた」とミズノのグラブを使ってみたいと言う選手が多かったと振り返る。

また、「スパイクも“日本のスパイクがいいんだけど、担当者と連絡できるか”とか今年はそういうのを何人も言われた」とグラブ同様、スパイクもミズノを使いたいと願う選手がいたと明かした。

今永は「僕としては、そういう認識をまず持ってもらえるのがうれしいですし、先ほど僕たちが活躍することが“ミズノの一番のブランディングだ”と（担当者らに）おっしゃっていただいたので、僕らも少しでも素晴らしい、さらに素晴らしいブランドにできるように頑張りたいと思います」と自身がメジャーで活躍することがミズノの良さをMLBで広めることに直結するとし、“ミズノ宣伝大使”になるべく、来季以降のより一層の活躍を誓った。