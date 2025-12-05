来日中のケイティ・ペリー＆トルドー元カナダ首相、岸田元首相夫妻と4ショット！
順調な交際が伝えられるケイティ・ペリーとジャスティン・トルドー元カナダ首相。来日中の2人と岸田文雄元首相夫妻が並んだ4ショットを、岸田元首相が自身のX（旧ツイッター）で公開した。
【写真】浅草で手つなぎデートをキャッチされたケイティ・ペリー＆ジャスティン・トルドー
日本時間12月4日、岸田元首相がXを更新し、大きなクリスマスツリーの前で、トルドー元首相とケイティ、自身と裕子夫人が4人でポーズを取る写真を公開。
「カナダのトルドー前首相がパートナーと来日され、私たち夫妻と昼食をご一緒しました。総理時代には首相同士何度もお会いし、カナダ訪問時には『日加アクションプラン』の策定など、二国間関係強化に共に汗をかいた仲です。こうして交友を続けられていることを嬉しく思います」と綴り、ケイティのことをトルドー元首相の「パートナー」と表現した。
今年はじめに任期を終えて辞任し、政界からも引退を表明したトルドー元首相の今回の来日は、さいたまスーパーアリーナで「ライフタイムス・ツアー」の公演を行うケイティに帯同したものとみられる。12月1日夜には「浅草相撲部屋アネックス ‐ Asakusa Sumo Club ANNEX」にて、食事と相撲エンターテイメントを楽しんだと伝えられ、浅草の街を手をつないで歩く姿が目撃されていた。
ケイティとトルドー元首相は今年7月、カナダ、モントリオールでディナーと散歩をキャッチされ、交際の噂が浮上。9月にバカンス中のキスをキャッチされた後、10月末には仏パリの老舗キャバレー「クレイジー・ホース」でケイティの41歳の誕生日を祝い、店から出る際、待ち構えるカメラマンの前に手をつないで堂々と現れ、関係を公表した。
「彼はケイティに夢中で、彼女のことを完璧な女性だと思っています。2人は政治や子ども、フランス料理など、あらゆることで気が合うのです。お互いに魅力を感じていますよ」と関係者が証言するなど、順調交際が伝えられる2人だが、初めての公の場での2ショットは、まさかの日本、それも岸田元首相夫妻とのランチの場となった。
引用：「岸田文雄」X（＠kishida230）
