俳優の山本耕史が５日、千葉・幕張メッセで行われた「東京コミコン２０２５」オープニングセレモニーに登壇した。

最新技術を使ったゲームや体験、コミックや映画の展示などがされる同イベント。アンバサダーとして登場した山本は「僕もエキサイトしている。皆さんと一緒に３日間、楽しんでいきたいと思います」と笑顔。「東京コミコン２０２５スタートです！」と高らかに開幕を宣言した。

セレモニーには、セレブゲストとして、クリストファー・ロイドやマッツ・ミケルセンらが登場。青の法被を身にまとい、鏡開きでイベントの幕開けを祝った。壇上でセレブゲストと交流した山本は「皆さん本当にフランクで、緊張感はあってわくわくしているんですけど、同時にリラックスした姿を見せてくれる。アンバサダーなんて務まるかなと思っていたところから楽しんでいいんだなって思わせてもらった」と心境を語った。

世界的有名映画などの出演者が多数登場した今回。演じてみたいキャラクターを聞かれると、「僕もかなり鍛えているので、キャプテンアメリカ的な、マーベル的なのはね…。でも、今日見たらみんな大きいなって分かるからさすがだなと思いましたね」と感動した様子だった。