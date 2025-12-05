グレン・パウエル（37）とミシェル・ランドルフ（28）との交際は「カジュアル」なものだという。交際2カ月といわれる2人は、関係を公にしていない。



【写真】新恋人とささやかれるミシェル・ランドルフ

ある関係者はUsウィークリー誌に「まだ始まったばかりで、10月頃から様子を見ながら付き合い始め、約2カ月間は世間の目から隠そうとしてきました」と語り、交際が極めて新しい段階であることを強調した。



現在は「楽しんでいる」段階だが、グレン自身は「誰かとの交際を公にするつもりも、真剣な関係を望んでいるわけでもない」という。



グレンは2020年から2023年までモデルのジジ・パリスと交際していた。ドラマ『1923』などで知られるミシェルは妹レスリーの友人であり、ロサンゼルスの同じ交友圏に属していたことから知り合ったという。最近は撮影の休暇が重なり、一緒に過ごす時間が増えているそうで、関係者は「彼女は昨年テキサスでの撮影が多く、カリフォルニア出身ながら同地を気に入り、グレンとその点で意気投合したんです」と説明する。



一方でグレンは以前から「愛を追い求めてはいない」と語ってきた。主演映画『ランニング・マン』の日本公開を来年1月に控えるグレンは、近年キャリアが急速に上昇しており、米CBSの朝番組に出演した際には、「人生があまりに速く動いていて、たとえ努力しても健全な形で誰かを迎え入れられるか分からないよ」と述べ、今は恋愛よりも仕事優先の姿勢を示していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）