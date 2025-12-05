投稿を見ながら実践！PostPrime「デモトレード」

ＰｏｓｔＰｒｉｍｅが、お金に関する情報が集まるプラットフォーム「PostPrime」にて、新機能「デモトレード」を2025年12月5日よりリリース。

すべてのユーザーに1億円のデモ資産が付与され、リスクなく投資体験ができるシミュレーション機能です。

PostPrime「デモトレード」

提供開始日：2025年12月5日

利用料金：無料（PostPrimeアカウントが必要）

初期デモ資産：1億円

新NISA制度などで投資への関心が高まる中、「損失が怖くて踏み出せない」という初心者の課題を解決するために開発された機能。

実際の資金を使わずにオンライントレーディングの基本操作を学べるため、失敗を恐れずに銘柄選択やポートフォリオ構築を試すことができます。

有料サービスを利用していないユーザーでも、アカウントがあれば無料で利用可能です。

学びと実践を同じ場所で

最大の特徴は、プラットフォーム内の投稿（学び）とデモトレード（実践）が連動している点。

投資家やクリエイターの分析投稿を見ながら、「この情報を参考にしたらどうなるか」を即座にデモトレードでシミュレーションできます。

インプットした知識をその場でアウトプットすることで、より深い理解と経験を得られる仕組みです。

投資をより身近に、安全に体験できる新たな学習ツール。

PostPrime「デモトレード」の紹介でした。

