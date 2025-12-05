感性と肌を満たす！ライフスタイルブランド「FLOLUX」
株式会社フローラベルが、アートの感性とビューティーの心地よさを融合させた新ライフスタイルブランド「FLOLUX（フロラックス）」を始動。
2025年12月6日より、オフィシャルサイトにてコールドプロセスソープやシルクボディタオルの販売が開始されます。
ライフスタイルブランド「FLOLUX」
発売日：2025年12月6日
販売場所：FLOLUXオフィシャルサイト
「肌をいたわり、心を満たす」をコンセプトに、日常をそっと満たしていくアイテムを展開。
低刺激処方や天然精油の香りにこだわり、繊細な肌と感受性に寄り添うクラフトマンシップが反映されています。
手に取るたびに心が華やぐ、アートを纏ったプロダクトです。
コールドプロセスソープ
熱を加えず時間をかけて熟成させる伝統的な「コールドプロセス製法」を採用した石けん。
天然の潤い成分グリセリンを豊富に含み、しっとりとした極上の洗い上がりを実現します。
香りは「The Sun（オレンジ＆ユズ）」「Saturn（ユーカリ＆ミント）」「Earth（ティーツリー＆バンブー）」「Venus（カモミール＆バニラ）」の4種類をラインナップ。
選び抜かれた植物オイルやハーブに加え、天然精油が贅沢に調香されています。
シルクベールボディタオル
人の肌と同じタンパク質から生まれるシルク繊維を100％使用したボディタオル。
内部がスポンジ状の構造になっており、軽く揉み込むだけできめ細かな泡が生成されます。
シルクのヴェールで肌を優しく包み込み、摩擦などの不要な刺激を抑えながら洗い上げるアイテムです。
アーティストコラボのアートパッケージ
パッケージデザインには、アーティストfanfan氏の作品『WAVY』を採用。
単なる包装ではなく、アートそのものを纏ったプロダクトとしてデザインされています。
特に「Luxury ArtBox」シリーズの引き出し式ボックスは、使用後にアクセサリーや小物入れとして再利用できるサステナブルな仕様です。
ギフトに最適なコレクションセット
2種類の石けんがセットになった「Soap Set」も登場。
「VenusとSaturn」、「The SunとEarth」の組み合わせがあり、高級感のあるアートボックスに収められています。
自分へのご褒美や大切な人への贈り物としても適したコレクションです。
感性を解き放ち、肌と心を整える上質なケアアイテム。
ライフスタイルブランド「FLOLUX」の紹介でした。
